Seynabou KANE DULIN

Ce qui fait ma force c'est mon parcours pluridisciplinaires.A travers mes études et mes expériences professionnelles ,j'ai acquis des connaissances solides dans différents domaines tels que : La stratégie de communication, la gestion de la qualité,la logistique, ou encore les Achats.

Aujourd’hui, je souhaite travailler en tant qu'Assistante chef de projet dans une multinationale et contribuer à la mise en place et au développement de différents projets .



Mes compétences :

Management de la qualité

Management événementiel

Diagnostque stratégique entreprise (consulting)

Litige transport

SAV

Brand Management