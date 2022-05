Sg CORMIER

L’Agence Com un Oeil s’adresse à tous ceux qui ont le désir de communiquer efficacement.

La stratégie de l’Agence est double. Elle s’organise autour la réalisation et de l'événementiel. Conception et gestion de votre événement et Réalisation de vidéo, de reportages, réalisation de documentaires, réalisation de clips vidéo, captation multi-caméras de conférences, captation vidéos de séminaires, captation vidéo incentive, animation graphique, plateau TV, clips.

Plusieurs principes fondamentaux guident nos actions pour lesquels nos clients nous choisissent et nous restent fidèles.



Mes compétences :

Audiovisuel

Conseil

Evénementiel

Qualité

Video

Web