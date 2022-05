Shaï BELAICH

Musicien de 38 ans, il possède un sens inné du chant, du mix, de la scène et de la communication. Depuis plus de vingt ans, il se produit dans divers endroits. En 1999, une série de festivals à l’étranger et de séances studio marquent un véritable tournant artistique. En 2002, il anime les week-ends du Club « LE 12 » à Paris où il développe son concept du dj-live. Shaï créé Symbaless en 2006, le Club en 2013 et Shaï le groupe musical en 2014. Il intègre des artistes qui lui ressemblent. La clé de sa formation ? L’écoute musicale et l’écoute des clients.



Shaï propose un large choix de scénarios élaborés en fonction de vos besoins. Accessible à tout public, son domaine d'intervention englobe aussi bien les spectacles que les soirées (mariages, anniversaires, bar-mitzvah, etc.), les salons (lancements de produits, défilés de mode), les séminaires et autres manifestations.

Shaï est votre seul interlocuteur, à votre écoute, centré sur le conseil, la réalisation et la coordination, disponible pour mettre en scène l'événement dont vous rêvez.



Le Dj-live et le groupe musical sont des concepts artistiques et visuels signés par — Shaï!



Ils se déclinent sous différentes formules dites à la Carte :



Le Dj-live est dédié à une reproduction musicale authentique (musique comme sur le disque) et flexible (improvisation possible) à l'aide de samples (séquences musicales enregistrées par nos musiciens, assistées par ordinateur, mixées et masteurisées en studio) gérés sur scène en temps réels, c'est à dire en LIVE. Nos artistes peuvent ainsi chanter et jouer sur ces séquences avec une grande liberté et une vraie personnalité. Cette technique de programmations est de plus en plus utilisée dans les concerts et à la tv, elle offre la même sensation qu'un orchestre. Au cours de la soirée, notre dj propose des sessions de mix dites commerciales, accompagnées par nos musiciens (percussionniste, saxophoniste et violoniste) et s'oriente vers un répertoire plus clubbing pour l'after.



Le groupe musical peut réunir plusieurs artistes sur scène : des cuivres, des cordes, des percussions, des voix, des danseuses... La formation artistique se personnalise selon vos goûts, les arrangements sont originaux et la mise en scène est dédiée à un spectacle interactif et live. Afin d'optimiser la performance scénique de chaque artiste et de vous proposer le meilleur de la musique, notre dj est présent pour vous faire danser durant l'after.



Quelle que soit la formule choisie, nos régisseurs techniques adaptent son et lumières à toutes les étapes de votre événement. N'hésitez pas à nous contacter, nous établirons ensemble un concept selon vos critères : répertoire musical - type d'événement - salle de réception - invités - budget.



