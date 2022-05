Shamime VICTOR

Mon expérience professionnelle repose sur des bases solides au service des étages qui me confèrent une expertise reconnue et appréciée, dans ma profession.



Mes qualités managériales, ma capacité d'adaptation, ma rigueur et mon sens de service client, m'ont toujours permis d'évoluer rapidement, de conduire les chantiers que l'on m'a confiés avec succès et fédérer les équipes vers un objectif commun, dans un état d'esprit de respect, de bienveillance et de développement individuel.



Mes compétences clés sont : le sens du service et de la relation client, la rigueur dans la gestion d'équipe, tout ceci avec diplomatie et en conservant une exigence professionnelle.



Mes compétences :

Préparer des séances de formations

Accompagnement à la définition du parcours individ

Animer des séances de formations

Gestion

Hôtellerie

Management

Bug Tracking System