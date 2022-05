Shamir JAMAL

Je suis ingénieur en procédés et validation de l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, spécialisé dans le Génie Pharmaceutique, diplômé en 2008. Ma formation comprend de nombreux cours de génie des procédés, de gestion de production, de gestion de projet et d’informatique. De plus, j’ai suivi dans le cadre de mon option, des cours de génie chimique, reprenant les principales étapes unitaires, des formations sur les métiers de la Qualité, la Validation et les Qualifications, ainsi qu’une mise à niveau sur les réglementations pharmaceutiques types BPF et FDA.



Mes compétences :

Basic

BPF

FDA

Gemini

Ingénierie

Labview

Langages de programmation

Matlab

Microsoft Project

Microsoft Visual Basic

Ms project

MS Project …

Programmation

Programmation c

Programmation C#

Programmation C++

Qualification

Reglementation

Réglementation BPF

RT 2005

Validation

Validation qualification