Shangar CODANDARAMAYAR

Chez Codetech Solutions, nous mettons les clients au cœur de notre métier, et nous mettons tout en œuvre pour répondre à leurs besoins:

Microsoft Cloud (Azure &Office 365):infrastructure & développement

Cloud Privé /Hybride/Public ( Azure )

Apps configurations & mise en place des modèles Cloud SaaS (O365)

SharePoint expertise( infrastructure & développement & customisation du produit & migration )

Digital services :aide à la transformation digitale

IT Outsourcing: application développement

IT Strategy & Consulting

IT Audit

Gestion de projet



Mes compétences :

Azure

Office 365

Office 365 Sécurité

Cloud Migration

Cloud Strategies Consulting

Microsoft Office SharePoint

Entreprise Mobility Services