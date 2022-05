Shariff LATRECHE

Professionnel des achats depuis plus de 7 ans, j'ai occupé successivement les fonctions d'approvisionneur à la centrale d’achats SIPLEC du groupe de E.LECLERC, puis acheteur dans une PME spécialisée dans la photographie et la vidéo ; enfin acheteur et chargé d’affaires au sein du groupe Bolloré.



Le poste à la direction des achats que j'occupe actuellement au sein du groupe Bolloré m'a permis d’affirmer et de développer au quotidien mes compétences de négociations commerciales, relationnelles et de maitrise avec nos fournisseurs dans différents secteurs d’activités, dans une dimension internationale, au service des entités portuaires, logistiques et industrielles du Groupe Bolloré à travers le monde.



Je possède une solide connaissance dans la gestion de projets, la création de contrats cadres, l'animation de réseau et la remontée d’informations. De plus, mon expérience dans l’équipe, ma capacité d’écoute et la confiance acquise, me permettent à ce jour d’être identifié comme formateur des nouveaux entrants à nos méthodes et à notre environnement de travail



Mes compétences :

Sourcing

Achats

Négociation

Logistique

Gestion de projet

Automobile

budgets

SAGE Gescom

Microsoft Office

Maximo

Forecasting