Sharmilla PILLAY - EUDOWEB

Bonjour et bienvenue sur mon profil!



Je suis votre référent commercial au sein d’Eudoweb, éditeur et intégrateur Français de solutions logicielles CRM et XRM



Mes diverses expériences m’ont permis d’acquérir une vraie expertise de la relation clients. Depuis mon arrivée chez Eudoweb, j’apporte mon regard et mes conseils aux professionnels du secteur Privé et Public qui cherchent à faire de la relation avec chaque contact, qu’ils soient clients, prospects, partenaires ou citoyens, un moteur pour leur activité.



Fort de notre expérience dans divers secteurs d’activités, j’ai développé un intérêt particulier pour les secteurs du développement économique et des Chambres de Commerce.



Si vous souhaitez :

- Partager les bonnes pratiques mises en place au sein dans différentes structures

- Participer à mes hubs

- Être informé des actualités Eudonet

- Rencontrer nos équipes pour échanger sur votre projet

- Être invité à des petits-déjeuners de démonstration



Ou tout simplement échanger sur la gestion de la relation clients/partenaires et le CRM, n’hésitez pas à me contacter.



A très bientôt.











Mes compétences :

CRM

Relation client

Création d'entreprise

Développement économique

GRC

Marketing opérationnel

CCI

Gestion de la relation client

Business development

Développement commercial