Sharon CAFFAREL-CHEAH

Avec plus de 20 années d'expériences dans le monde de la formation en Langues, j'ai pu côtoyer des personnes de tout horizon - technique, juridique, commercial et militaire - ce qui m'a permis de développer mes techniques de Staff management.



De plus, mes 4 années passées successivement en temps que commercial puis responsable d'un centre de langues m'ont permis de découvrir, d'apprécier, et encadrer une équipe de formateurs, et ainsi développer les nouveaux aspects associés au métier de la Formation et enseignement.



C'est vers ces éléments que je souhaite faire rapidement progresser ma carrière .....



Mes compétences :

Formatrice