Sharon NEDJAR

Ayant une double formation scientifique et managériale complétée de plusieurs expériences réussies en marketing, communication et gestion de projets digitaux au sein de différents types d’entreprises, tel que les laboratoires pharmaceutiques, agence de communication santé et éditeur de presse médicale en ligne, je reste à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Word

Réseaux sociaux

Chef de projet

Marketing

Communication

Business development

Office

Strategie

Chef de produit

Anglais

Ayant le sens des responsabilités

Industrie pharmaceutique

Santé

MBA

Pharmacologie

Biochimie