Shelsy BARRÉ

Diplômée d’une Licence professionnel en gestion des Ressources Humaines, je suis gestionnaire de paie junior.



Rapide, rigoureuse, discrète et réellement passionnée par le maniement des chiffres et des outils informatique, j'aimerais mettre ces compétences sien d'un service de paie en vue d'approfondir mes compétences techniques.



Dotée d'une capacité d'adaptation et une envie d'exercer ce métier, je pense être en mesure d'assurer un poste de gestionnaire paie.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes éventuelles propositions.



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP

Gestion des ressources humaines

Paie

Gestion du personnel

Business Objects

Note de synthèse

Analyse de données

Microsoft Office

Développement informatique

hr acess