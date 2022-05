Shérina KHALIDI

Mes atouts : créativité, curiosité et qualités relationnelles.



Mes domaines d'expertise :

Médias digitaux = > display, partenariats, emailing, affiliation, CRM, retargeting, RTB, mobile, SEM, réseaux sociaux

Médias classiques = > TV, presse spécialisée et généraliste, affichage



Plus d'infos et références sur LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/sherinakhalidi



Mes compétences :

Conseil

Relations Presse

Publicité

Community management

Communication

Marketing

Jeu vidéo

Emailing

Web

Internet

Print

Réseaux sociaux