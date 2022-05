Sheynaz OMARJEE

En poste depuis 14 années au sein des ets caillé, servi dans le secteur pièces de rechange auto Peugeot.



Chargée d'assister le gestionnaire stock :

- Gère les réceptions de marchandises.

- Traite les litiges fournisseurs.

- Assure la gestion des commandes, son suivi administratif et ses livraisons transitaires.

- Etablit/négocie des avoirs.

- Assure la bonne relation entre les différents partenaires.

- Accueil et information à la clientèle.

- Enregistre les opérations quotidiennes de commandes, basculement informatique auprès du fournisseur

- Assure la mise en service des articles pour les sites

- Prépare le réajustement de stock

- Traitement des anomalies de commandes, les reliquats…

- Enregistre les prévisions de ces commandes

- Justifie les délais d’appro auprès les clients

- Créer des demandes de litiges auprès des fournisseurs

- Enregistre les mouvements de stock positifs et négatifs

- Établi les réceptions informatique de la marchandise

- Évaluation des coûts et actualisation des stocks

- Travaux d’inventaire

- Produire les éléments justifiant la situation du compte sur le plan comptable (balance)