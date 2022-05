Praticien Shiatsu certifié et membre du Syndicat Professionnel en Shiatsu seule organisation représentative à délivrer un titre professionnel reconnu par l’Etat

Le shiatsu tonifie le système de défense de l'organisme. Il favorise toutes les fonctions vitales. Retrouver le calme, le sommeil, la capacité à récupérer. Il prévient les états dépressifs et les effets du stress.

Je vous propose de vous accompagner en apportant bien-être et relaxation au cœur de votre entreprise Bénéficiez des bienfaits du shiatsu en entreprise pour optimisez votre entreprise.

Vous souhaitez contribuer au bien-être de vos salariés et bénéficier d'une image positive, tout en optimisant les résultats de votre entreprise ?

Shiatsu EqiLibre intervient directement pour des séances de shiatsu en entreprise adaptées à vos besoins : motivation du personnel, relâchement des tensions, gestion du stress, développement personnel.



Les séances de shiatsu s'intègrent facilement dans la vie de l'entreprise :

- Nos séances s'adaptent à votre emploi du temps : 20 minutes de shiatsu sur chaise suffisent pour soulager les tensions et exigent peu de place .

-Shiatsu sur table 1 heure

- Elles se pratiquent habillé (tenue de travail), sur table ou chaise ergonomique, apportées par le praticien.



