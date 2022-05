Shimwe ORESTE

Après un apprentissage à la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Mairie de Paris, dans le cadre du Master 2 Juriste conseil des collectivités territoriales de l'université Paris II, j'ai choisi de compléter ma formation par un cursus en droit de l’immobilier.



Le Master 2 droit immobilier et de la construction de l’université Paris II, effectué en apprentissage au sein de la Direction de l'Urbanisme de Paris m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans toutes les composantes de l'immobilier (droit de la construction, copropriété, fiscalité immobilière, urbanisme, promotion immobilière, droit des assurances etc. http://m2droitimmobilier-paris2.fr/



Cette formation académique a été enrichie par mon expérience à la Direction de l'urbanisme de Paris qui m'a donné l'opportunité de me confronter quotidiennement aux exigences des fonctions de juriste urbaniste (aménagement, permis de construire etc.) .



Actuellement en poste dans le financement du logement social, je valide le montage juridique, administratif et financier des programmes présentés par les bailleurs sociaux de la phase d’études à la clôture des opérations et prends en charge les formalités administratives préalables au financement et à la concrétisation des projets (cadrage technique, subvention, garantie d'emprunt, conventionnement à l’APL, rédaction actes administratifs afférents (délibérations et arrêtés d'agréments).



Mes compétences :

Droit des contrats publics

Droit de l'urbanisme

Droit de la fonction publique

Finances publiques

Conseil juridique

Marchés publics

Droit public

Collectivités Territoriales

Gestion budgétaire

Budgétisation

Financement de projet

Droit des assurances

Immobilier

Droit de la construction

Logement social