Shinta BONNEFOY

Ingénieur Etudes et Développement avec 14 ans d'expérience internationale dans le

développement de logiciels et l'administration de systèmes parallèles à grande échelle.

Impliquée dans le calcul scientifique de pointe dans l'industrie pétrolière et la recherche

fondamentale, ainsi que dans le développement d’outils d’aide à la décision dans le domaine de

la finance. Bilingue FrançaisAnglais.



Mes compétences :

Développement informatique

Administration système

Gestion de projet

Support informatique

Relationnel

Maintenance informatique

Travail en équipe

Formation

Conception

Autonomie professionnelle