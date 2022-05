Dévelppeur informatique et sound designer (flash as3, javascript, php5, jquery, html, css, photoshop, soundforge, protools, cakewalk) dans l'agence de Being pour les clients suivant schneider-electric, Alstom transport,Atos,Eucerin,Celio,

Elastoplast Anicap, Sylvain&Co etc...



Mes compétences :

Wordpress

Html5

Responsive design

PHP5