Sidonie EMONET

Je possède une expertise dans le marketing stratégique, opérationnel et tout particulièrement dans le développement produit de grande consommation. Le développement de 30 produits/an (en moyenne) ainsi que la gestion de gamme, mont permis dacquérir le sens des priorités et de lorganisation, mais aussi la rigueur, la réactivité et la capacité dadaptation.



Travailler pour des fabricants ma permis de développer une sensibilité produit basée sur un véritable savoir-faire et dintégrer le sens du résultat au sein dun environnement international.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES :

- Définition de la stratégie marketing internationale

- Pilotage de projets pluridisciplinaires/ mode multi-projets

- Campagne de marque

- Mise en place plan de lancement 360°, plan média

- Développement et lancement produit/ gamme

- Gestion du cycle de vie du produit

- Définition du prix et gestion du P&L (profit & loss)

- Analyse et suivi des performances

- Conception doutils promotionnels (trade marketing) et de formation

- Analyse dassortiment (catman)

- Analyse des marchés et des tendances

- Déterminer les axes de communication (story telling, visual asset)

- Relation directe avec les agences de créations/ designers, les clients/ distributeurs/ revendeurs, licences/ ayants-droits

- Promouvoir les marques/ gammes/ produits auprès des équipes commerciales, des clients/ distributeurs internationaux/ filiales



SOFT SKILLS:

- Ouverture desprit, curiosité et créativité,

- Organisation, rigueur, esprit d'analyse,

- Forte sensibilité produit, sens du détail,

- Réactivité, persévérance,

- Goût pour le travail en équipe,

- Adaptabilité, flexibilité,

- Orientation client/ consommateur.



MOTS CLES:

Développement produit/ gamme, campagne de marque, plan 360°, plan media, tendances marché, marketing international, stratégie marketing, trade marketing, innovation, positionnement marketing, communication, animation et lancement produit, étude de marché, développement commercial, packaging, outils daide à la vente B to B / B to C, veille concurrentielle, marché international, chef de gamme, responsable marketing, chef de produit, chef de catégorie, grande consommation, jouets, écriture, scolaire, petit équipements domestique, outdoor, cosmétique, Genève, suisse, Annecy, haute-savoie.