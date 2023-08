Bertrand JÉRÔME

Dixit mon entourage professionnel, on me considère comme un vrai couteau suisse : au delà des compétences principales, on découvre une multitude d'outils intéressants et variés, bien que non forcément mis en avant au premier abord.



En effet, la direction de GSS proposant des univers diversifiés m’a donné l'opportunité de superviser des axes variés, comme la gestion de références manufacturées, outdoor, alimentaires, et surtout du vivant, avec ses problématiques inhérentes : qualité et prix d’achat fluctuants, saisonnalités fortes et éphémères, cycle de vie très court pour une qualité optimale… en l’occurrence une gestion des stocks pointue, nécessitant beaucoup de réactivité

.

Ces exercices sont de précieux alliés pour parfaire ma maîtrise des items capables d’optimiser les indicateurs de performance propres aux objectifs définis.



Créatif dans l’âme, on me reconnaît de bonnes aptitudes dans la recherche de solutions innovantes, spécialement face à des problématiques humaines, organisationnelles et d’optimisation d’un compte d’exploitation.



Véritable développeur d’homme, mes directions nationales faisaient régulièrement appel à moi pour trouver de nouveaux axes à même d’accompagner ses collaborateurs vers plus de performances, de compétences et de mieux être.



Au delà de tout cela, j'ai toujours mis un point d'honneur à travailler pour des entreprises ou secteurs proches de mes valeurs , notamment autour du développement durable et de mes passions, ou bien dans des structures me permettant d'apprendre toujours plus de l'humain.



Mes compétences :

Leadership

Management

Organisation d'entreprise

Créativité

Animation de formations

Gestion budgétaire

Sport de haut niveau

Rédaction

Reporting

Evénementiel

Recrutement

Coaching

Analyse stratégique

Gestion des stocks

Pilotage et optimisation de compte d'exploitation