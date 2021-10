Simon MARAIS

Après vingt ans d’expérience professionnelle dans la cuisine, notamment au sein d’entreprises prestigieuses telles que Le Nôtre, Dalloyau et Harrods, j’ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière et de me tourner vers l’autre environnement qui m’a toujours passionné : le Web.



Les métiers de cuisinier et d’Intégrateur Multimédia, en apparence éloignés, exigent les mêmes compétences :

- créativité, sens artistique et innovation,

- sens relationnel et écoute des clients,

- gestion des délais, réactivité et sens de l’improvisation.



Curieux, dynamique et rigoureux, je souhaite aujourd’hui mettre à profit mes qualités et aptitudes pour contribuer à la réalisation de projets riches et variés au sein d’une équipe dynamique et créative.



Mes compétences :

Créativité

Curiosité

Dynamique

Improvisation

Innovation

Motivation

Réactivité

Relationnel

JavaScript

HTML

Web

JQuery

CSS