Skander BEJAOUI

Architecture d'Entreprise :

- Amélioration de lexpérience client en digitalisant les processus et en atteignant lexcellence opérationnelle

- Rationalisation de l'IT en optimisant le portefeuille d'applications et en atténuant les risques technologiques

- Planification stratégique IT

- Cartographie métier, fonctionnelle et applicative.

- Architecture d'intégration: définition de patterns (MOM, API Gateway, iPaas, ETL etc...)



Gestion de la donnée produit (retail):

- Mise en place d'une plateforme d'échange entre distributeur et fournisseurs

- Mise en place d'un PIM



Business Intelligence :

- Gouvernance BI (Business Intelligence).

- Techniques de modélisation décisionnelle : schéma en étoile, conception dunivers.

- Audit fonctionnel et technique.

- Coordination de projet - Gestion de Projet.

- Expérience de projets internationaux offshore (Inde).

- Migration doutils de reporting et dalimentation.

- Architecture de flux fonctionnels ou techniques.



Mes compétences :

Architecture d'entreprise

Responsable Projets