Toujours avec passion et dévouement, je mets en oeuvre votre politique commerciale, coordonne vos objectifs qualitatifs et quantitatifs en coachant et en accompagnant des femmes et des hommes de terrain.

Gestion d'entreprise

Développement commercial

Management des ventes

Alimentaire

Luxe

Management

Distribution spécialisée

Formation

Distribution

Autonomie

Ecoute et communication