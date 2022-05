Solen PRIME

Je suis Diplômée d'un Master 2 d’Ingénierie Chimique et Agroalimentaire spécialité Conception, Formulation, Production de Produits Alimentaires Innovants, depuis septembre 2010.



Suite à mes deux stages de Master 1 et 2 dans des services de R&D, j'ai pu acquérir de l'expérience dans le domaine de la Recherche et du Développement en Agroalimentaire.



Lors de mon stage de Master 1 à l'entreprise COVI PCA j'ai travaillé sur l'optimisation des outils de production et j'ai découvert l'enjeux des formulations de recette.



Lors de mon stage de Master 2 au laboratoire EPI Ingrédients, j'ai développé un nouvel ingrédient laitier par fermentation lactique. Cette mission m'a permise de travailler tous les axes du développement d'un produit.



J'occupe actuellement un poste d'ingénieur développement au sein de l'entreprise LTR Industries (groupe SWM INTL) basée au Mans.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

Gestion de projet

Recherche et Développement

Agroalimentaire

Innovation

Microsoft Project

Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma