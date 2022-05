Solen USSEGLIO-VIRETTA

Communication Externe

- Conception / Rédaction de supports institutionnels et commerciaux

- Réalisation d’outils d’aide à la vente

- Analyse et veille concurrentielle

- Suivi du plan média

- Recherche et gestion des prestataires



Communication Interne

- Conception / Rédaction de lettres internes

- Parcours d’accueil des nouveaux embauchés

- Animation d’1 Intranet réalisé sous Spip 2.0

- Amélioration des modes de diffusion de l’information



Communication Multimédia

- Suivi de projets création ou refonte de site institutionnels

- Lancement d’un site événementiel nouveau produit

- Animation et mise à jour de sites web via CRM

- Suivi de projets vidéos produits / « corporate » / événementielles



Événementiel

- Organisation d’événements internes (réunions d’information, remises de médailles, cérémonie des voeux du personnel...)

- Salons professionnels (CFIA, Salon du Bourget...)

- Organisation d’un séminaire force de vente internationale



Relations Presse

- Rédaction de communiqués de presse

- Organisation de conférences de presse

- Animation d’un fichier presse thématique



Mes compétences :

Gestion de projet

Industrie

Evénementiels et salons

Management

Relations Presse

Communication interne

Gestion budgétaire

Communication externe

Webmarketing