Solenn GUILLEUX

Titulaire d'une maîtrise de droit privé suivie d'une expérience de quatre ans en qualité d'assistante de justice au TGI de Saint Malo, je me suis réorientée vers la documentation après un bilan de compétences. J'ai obtenu la licence professionnelle ressources documentaires, bases de données spécialité documentaliste d'entreprise en juillet 2012, diplôme que j'ai préparé à l'IRTD de Rouen en partenariat avec le CNED.

J'ai travaillé deux ans et demi en bibliothèque, et un an en qualité de documentaliste, notamment au centre de ressources du Conseil général des Côtes d'Armor pendant 8 mois. Je suis responsable de la bibliothèque de Plerguer pour 6 mois. J'ai ensuite suivi une formation en création d'entreprise en économie sociale et solidaire et j'ai obtenu un certificat de compétences . Après la naissance de mon fils, j'ai choisi un libre complément d'activité qui doit se terminer en décembre 2017. Je suis à la recherche d'un emploi à partir de janvier 2018 ou avant si une opportunité se présente. Je recherche un poste soit en documentation, soit en bibliothèque mais aussi dans l'administratif ou le juridique.



Mes compétences :

Documentation

Microsoft Office

Veille documentaire

Base de données

Microsoft Word