Solenn MOUSTIÉ

Ingénieur généraliste issu de l'Ecole Centrale de Lille, j'ai d'abord évolué en cabinet d'audit et de conseil dans les domaines de l'environnement et de la qualité chez Ernst & Young puis dans différentes sociétés dans le domaine de l'immobilier :

- chez Icade Conseil (anciennement Arthur Andersen et Ernst & Young) pour participer aux missions de conseil en immobilier,

- chez Poste Immo en tant que Conseiller SIA, en charge de l'animation de la filière "Conseil à l'Utilisateur",

- chez Mobilitis pour développer la direction Conseil & Stratégie en immobilier d'entreprise,



Enfin je suis devenue en 2013 chef d'entreprise en créant Phi-Link, société spécialisée dans le Conseil Utilisateurs en immobilier d'entreprise.