Solenn ROUBY

Après 20 ans d'expérience au sein de Services Marketing, Communication et de Développement des Ventes dans des entreprises de Distribution, mes compétences sont très larges.

Ce qui me passionne : imaginer, créer, organiser.



Mes compétences :

As400

Excel

Word

Powerpoint

Spaceman

Photoshop

Indesign CS5

Illustrator

Développement

Communication

Gestion de projets

Marketing

Coordination

Négociation

Urbanisme

Diplomatie

Distribution spécialisée

Approvisionnement et achats

Étude de marché

Service client

Études qualitatives

Études marketing

Études quantitatives

Animation commerciale