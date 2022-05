Solenne ROUGIER

Ayant plus de 10 années d’expériences dans le secteur des technologies de l’information, je me suis orientée depuis plusieurs années dans la gestion de projets (CRM, BI et Mainframe), gestion de la relation cliente, gestion d'équipe, suivi des engagements et des échéances, gestion des risques.



Mon parcours a commencé par des activités de conception et développement puis par du management de projet, des équipes reparties sur plusieurs sites avec un passage riche en expérience dans un centre offshore au Maroc.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Management

Offshoring

Travail en équipe

Outsourcing

Gestion de projet

Animation d'équipe

Gestion des ressources humaines

Animation de réunions

Analyse fonctionnelle

Conduite du changement

Rigueur

Siebel

As400

BI

ETL