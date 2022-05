SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association humanitaire qui depuis 35 ans porte secours aux populations en danger, victimes d’un conflit ou d’une catastrophe. Nous répondons aux besoins vitaux des populations avec des programmes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, de sécurité alimentaires et de reconstruction des infrastructures, depuis la phase d’urgence jusqu’à la reconstruction et la sortie de crise. Nous sommes très attachés à la qualité de ces programmes, à nos liens avec les populations et au respect de leur dignité et de leur identité culturelle. Sur la base des principes d’humanité et d’indépendance au service de l’impartialité des secours délivrés pour répondre aux besoins vitaux, nous mobilisons des fonds nécessaires collectés auprès de donateurs privés et des institutions spécialisées avec lesquelles nous coopérons. Nous sommes présents dans 19 pays avec 80 permanents au siège, 200 expatriés et 1.800 personnels nationaux pour un volume d’aide de 72 millions d’euros en 2014.