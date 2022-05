Soline CHARTON

Après des études en Hypokhâgne/Khâgne et un Master d'Histoire de l'art à la Sorbonne sur le vêtement et l'art contemporain, j'ai travaillé comme chef de projet dans la Culture, sur des projets d'éducation artistique.



Sensible et attirée par les métiers d'art, j'apprends la dentelle aux fuseaux depuis mes 10 ans, j'ai suivi une formation de stylisme-modélisme en cours du soir pendant 6 ans puis une formation de costumière pendant 2 ans. J'ai d'abord travaillé comme costumière à mon compte. De 2010 à 2015, j'ai travaillé dans la Haute couture comme brodeuse, tisserande & couturière.



En 2016, j'ai créé Soline du PUY, marque de parures textiles, afin d'accessoiriser les tenues de femmes qui cherchent l'originalité et la qualité, voire la pièce unique faite sur-mesure. Je me sers de mes savoir-faire pour proposer des accessoires dans l'air du temps et jamais vus.

Idéal pour un mariage, une soirée, un événement ou pour tous les jours.



Mes compétences :

Persévérance

Rédaction

Créativité

Autonomie

Pédagogie

Travail en équipe

Synthèse

Conception

Management

mener

Transmission de patrimoine