Solutions MARKETING INTERACTIVES

Acteur majeur de l'édition de solutions digitales interactives pour le marketing et la vente, VISIMMO 3D est lauréate en 2012 du concours PM’Up organisé par la Région Ile-de-France et labellisée « Entreprise Innovante » en 2011 par le cluster System@tic.



Avec ses réalisations en 3D temps réel ou pré-calculée haut de gamme - évènements virtuels, configurateurs d'espaces et de produits, visites virtuelles, films 3D HD, VISIMMO 3D a acquis la confiance d'un nombre important de grandes entreprises implantées sur une pluralité de marchés : Orange, Clear Channel, Johnson & Johnson, SFR, DDB Live for people, Séphora, La Poste,... .



VISIMMO 3D associe une double compétence – ingénierie informatique et infographie 3D – pour offrir une gamme de prestations qui réponde à vos besoins en marketing ROIstes.



Nos différents pôles sont à votre service :



Pôle V3D Events : créer l'événement sur le web http://www.v3d-events.com



• Salons Virtuels 3D Interactifs®

• Showrooms Virtuels 3D

• Conférences virtuelles 3D

• Plateformes 3D collaboratives



Visitez notre démo de salon virtuel ici : http://bit.ly/Rqlcr5



Découvrez les réalisation du pôle V3D Events sur :

- Vimeo : http://bit.ly/MZ8F1q

- Youtube : http://bit.ly/TsS4Bo



Pôle V3D Immo : adopter des outils d'aide à la vente innovants et performants http://www.v3d-immo.com



• Films d'animation 3D

• Maquettes Virtuelles 3D Interactives

• Perspectives 3D

• Space plannings



Découvrez les réalisations du pôle V3D Immo sur :

- Vimeo : http://bit.ly/MZ8inn

- Youtube : http://bit.ly/UanS04



Pôle V3D Com : immerger, vendre, former avec les outils marketing 3.0 http://www.v3d-com.com



• Configurateurs de produit ou d'espace 3D

• Advergames (jeux publicitaires online)

• Applications temps-réel

• Serious games (plutot dédié à la formation)



Découvrez les réalisations du pôle V3D Com sur :

- Vimeo : http://bit.ly/MZ8zqB

- Youtube : http://bit.ly/RrK1Hf



Pôle V3D Formation : perfectionner vos compétences avec avec nos chefs de projets expérimentés http://www.v3d-formation.com



• 3D STUDIO MAX

• V-RAY

• GPGPU

• 3D TEMPS RÉEL



Pour plus d'informations, contactez-nous : +33 (0)1 84 16 48 38 contact@v3d-corporate.com |Array |Array



Mes compétences :

Collaborative

Communication

Design

Infographie

Innovation

Internet

maquette

Originalité

Salon

Site internet

Visite virtuelle

Web

Web design