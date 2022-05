Songun ZELIA

Dans une conjoncture en récession, les entreprises doivent adopter de nouvelles stratégies de croissance par des fusions ou des acquisitions à l’international et préparer les évolutions de leurs collaborateurs. Elles font appel aux consultants RH pour améliorer les politiques de mobilité internationale (recrutement, gestion des carrières) ou de rémunérations.



Dans le domaine des ressources humaines, la réglementation est devenue complexe et a entraîné le développement de spécialités chez un certain nombre de prestataires.

À titre d'exemple, des spécialisations dans les domaines de l'emploi (dispositif ANI Jeunes, contrat de sécurisation professionnelle), dans la formation (apprentissage), dans la GPEC (gestion des carrières), dans les risques psychosociaux, la diversité (le consultant peut intervenir en tant que référent pour le plan handicap).

De plus en plus, on demandera au consultant RH de développer un réseau de contacts dans les entreprises, selon qu’il travaille en B to B ou B to C.

La relation à la clientèle tend à prendre de l’importance, notamment pour le consultant B to C.







Mes compétences :

Ressources Humaines

Relation avec les IRP

Recrutement

Gestion du plan de formation