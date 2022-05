Sonia BARBO

Cap Avenir - Orientation & Insertion Professionnelle - est un service présent sur tous les pôles de l'Université d'Artois (Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin).



Ses missions se déclinent en 4 axes :

- Insertion Professionnelle : sensibiliser l'étudiant à l'importance de réaliser des stages et l'accompagner dans sa démarche, préparer la réussite de sa future insertion professionnelle, le soutenir dans sa première recherche d'emploi



- Sensibilisation à l'Entrepreneuriat : accueillir les étudiants porteurs de projet de création d'activité, stimuler la créativité, l'esprit d'initiatives, acquérir un comportement entrepreneurial



- Liaison Enseignement Secondaire/Supérieur : faire connaître les filières de formation de l'université aux lycéens, collégiens et aux prescripteurs d'orientation, faciliter la transition des études secondaires aux études universitaires



- Accompagnement de l'Etudiant : aider les étudiants à construire leur projet d'études à partir d'un ou deux projets professionnels, valoriser le profil de l'étudiant (son parcours de formation et de vie)



Pour ce faire, de multiples actions sont organisées par Cap Avenir chaque année et nécessitent d'avoir un réseau d'entreprises et de professionnels sur lequel nous pouvons compter.