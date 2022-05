Sonia BASKAR

Diplômée de Telecom Ecole de Management avec une spécialisation en Finance d'entreprise et d’un Master en Finance à l’Université d’Evry Val d’Essonne, j’ai acquis à travers mes expériences et mon cursus des connaissances solides dans les domaines de la finance et du contrôle de gestion, qui me passionnent.



Mon goût des chiffres et des challenges m’a permis de démontrer ma rigueur, ma conscience professionnelle et ma curiosité intellectuelle.



Ayant découvert le contrôle de gestion tant sous l’aspect opérationnel chez Hewlett-Packard que financier à la Direction Administrative et Financière d’Atos, j’ai désormais hâte de développer mes acquis et d’explorer d’autres horizons.



Ouverte d'esprit et réfléchie, je souhaite progresser dans un contexte mondialisé, avec des rencontres enrichissantes dans le but de privilégier l'enseignement mutuel, l'ambition professionnelle et le développement de soi.



Mes compétences :

Adaptabilité

Motivée et responsable

Esprit d'équipe

Consciencieuse

Contrôle de gestion

Consolidation

Finance

SAP

Reporting