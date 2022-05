Sonia BERTIN

Actuellement en poste de Chargée Qualité des Produits, je reste à l'écoute active d'un emploi qui me conviendrait mieux.

De nature pro-active, sociable et dynamique, je sais m'adapter à toutes les situations grâce à mes expériences et connaissances.

Spécialisée dans les entreprises agro-alimentaires mais ayant une formation polyvalente, je suis intéressée par tous les secteurs.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous convient.



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Industrie agroalimentaire

Qualité

Travail en équipe

Sociable

Sécurité

HACCP

Sérieuse

Environnement

Dynamique