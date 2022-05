Sonia BESSON

Après deux carrières professionnelles, dont une année dans le domaine du commerce durant 23 ans et l’autre dans l’insertion des personnes en grande difficultés. Mais ce que je recherche ceux sont les relations humaines.



L'essentiel pour moi est de continuer à pouvoir TRAVAILLER dans une entreprise dans laquelle, je retrouve des valeurs qui me ressemble et qui serai en accord avec certaines de mes idées.

Le travail est pour moi essentiel au bien être et à l'équilibre de tout.



J ai trouvé du travail dans une association intermédiaire IAE avec de vrai valeurs humaines.



Mes compétences :

Conseil

Diplomatie

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Ecoute

Rigueur

Analyse des situations de travail

Méthodologie

Diagnostic social

Conseil aux entreprises

Analyse des besoins

Entretiens professionnels

Service client