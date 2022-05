Sonia BRAVARD

Directrice de l'agence WP, je propose des services dans l'organisation et la décoration évènementielle, et plus particulièrement les mariages et réceptions de prestige.



Après 9 ans de marketing-communication, j'ai décidé de suivre une formation en décoration évènementielle et wedding planning à l'école MMI Déco, puis de créer mon entreprise.



Mon choix est des proposé sur ce marché récent une offre complète et professionnelle grâce notamment à mon expérience en gestion de projets (relations prestataire et suivi de budget). C'est pourquoi j'ai développé un outils en ligne de suivi d'organisation d'évènement.



Par ailleurs, la décoration ayant toujours été une passion, je propose une décoration personnalisée et originale, que vous pourrez apprécier sur croquis ou en 3D avant sa réalisation.



Vous aurez plus de détails sur les services de WP sur le site



Formation

2011 : formation décoration évènementielle, Ecole MMI déco, Paris

2001 : Bac +4 en marketing et communication, Ecole de commerce ESA3, Paris

2000 : Bachelor of Arts Business Administration, Humberside University, UK

1999 : Diplôme Universitaire de Technologie en Techniques de Commercialisation, IUT de St Denis



Mes compétences :

Communication

Communication évènementielle

Décoration

Décoration événementielle

Planning

Wedding

Wedding planning