Sonia DE SOUSA

Je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière, plus spécialisée dans la gestion des ressources humaines.

Depuis 2015, j'exerce un poste de gestionnaire comptable et paie, auparavant j'ai occupé pendant plus de 5 ans un poste d'assistante de direction où j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique différentes compétences professionnelles, relationnelles et organisationnelles.



Mes compétences en Gestion des ressources humaines :

-dépôt d'annonces, sélection des profils, intégration des nouveaux collaborateurs,

-établissement des contrats et des démarches à l'embauche,

-suivi des visites médicales,

-suivi des arrêts de travail,

-saisie de la paie (140 bulletins/SAGE), certificats de travail, attestation pôle emploi et des soldes de tout compte,

-gestion des congés payés,

-suivi et organisation des formations,

-DSN (élaboration et vérification des déclarations, transmissions, paiement des organismes)

-rapprochements comptables des écritures de paies (...)



Je suis une personne dynamique, volontaire, sociable et engagée. Je m'efforce de mettre en œuvre l'ensemble de mes compétences afin de réaliser les missions qui me sont confiées. Je sais aussi faire preuve d'initiative et la veille sociale a de l'importance à mes yeux.



Mes compétences :

Recherche

Recrutement

Ressources humaines