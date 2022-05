Je suis experte en management de supply chain internationale: distribution, production, demand et supply planning, customer care et crédit.



J'ai piloté des projets d'envergure internationale (multi-métiers, multi culturel) : IT, organisationnel, change, gestion budget et planning.



Mon expérience en supply chain est large : opérationnel pays , corporate et coordination monde.



Mes compétences :

supply chain

Chaine logistique

Logistique