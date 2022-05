Sonia DJAVIDI

Profil

-------------

8 ans dans les SI dont 6 ans en Conseil SIRH (Systèmes d’Information des Ressources Humaines)

- Participation à des projets d’intégration, refonte ou maintenance de SI dont SIRH

- Connaissance approfondie des SIRH avec une double compétence fonctionnelle et technique



Compétences Métier

-----------------------------

- Assistance à maîtrise d’ouvrage

- Maîtrise d’œuvre des systèmes d’informations

- Administration et Support des systèmes d’informations

- Assistance au Pilotage de projet /PMO

- Coordination et Encadrement d’équipe de développeurs.

- Assistance et formations utilisateurs.



Compétences techniques

------------------------------------

Progiciels / ERP HR (Ressources Humaines)

- SAP HR / HCM (5 ans d'expérience)

- PeopleSoft HRMS (2 ans d'expérience)

- Excentive (autonome)

- HR Access (junior)



Mes compétences :

SIRH

PeopleSoft 9.0 Financials HRMS

SAP HCM

AMOA

HR

MOE

Excentive

Consulting

PMO

Sap hr

Business Analyst