Sonia DUSSART

Auditeur financier, spécialiste des normes IFRS et des problématiques de groupes (fusions, restructuration, financement, consolidation, acquisitions, ...)



17 ans d'expérience professionelle dans le domaine de la finance dans trois environnements :

- le cabinet à taille humaine. En tant que commissaire aux comptes, expert-comptable, je conseille des entreprises sur des problématiques variées : consolidation et normes IFRS, gestion de trésorerie, contrôle de gestion, fusions, acquisitions, gestion du taux effectif d'impôt etc.... J'ai créé mon cabinet en janvier 2007. En Janvier 2008, j'ai développé une filiale SD Conseil qui est organisme de formation spécialisé sur les sujets consolidation et IFRS

- le cabinet d'audit anglo-saxon où j'ai exercé des fonctions de senior manager sur des grands groupes français et étrangers,

- l'entreprise cotée, en tant que responsable consolidation et doctrine comptable, puis en tant que contrôleur financier.



Mes compétences :

Externalisation

Contrôle de gestion

Consolidation

Normes IFRS

Formation

Reporting