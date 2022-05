Sonia DUTERTRE

Venant d'obtenir mon titre de chargée de ressources humaines (équivalent bac +3/4 mention très bien), je souhaite mettre en application mon projet professionnel. De plus, riche de 6 ans d'expérience comme assistante ressources humaines spécialisée en administration du personnel et recrutement je souhaite orienter mon futur poste vers le recrutement. Ce domaine des ressources humaines trouve son intérêt à la fois dans son processus structuré et dans son aspect relationnel. D'où ma recherche active actuelle d'un poste de chargée de recrutement sur Paris, Vélizy ou Versailles.



Mes compétences :

Administration du personnel

Ressources humaines

Gestion ressources humaines

Recrutement