Sonia FERRIÉ

Juriste d'entreprise Junior- Diplômée Bac+5- MBA Management et Droit des affaires de l'école MBA ESG.



Disposant d'une expérience de plus d'1 an en tant qu'Assistante juridique au sein d'un Cabinet d'Avocats, d'une entreprise, d'un syndicat et d'une étude notariale.



Dotée de compétences linguistiques en allemand et en anglais.



Disponibilité immédiate.



Mes compétences :

Droit des affiares

Droit social

Recherche juridique

Rédaction juridique

LexisNexis

Microsoft Word

Exel