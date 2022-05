Sonia FRANGEUL

== > Expérience de six années en administration et communication dans les domaines culturels et communautaire en Europe et en Amérique du Nord, dont près de quatre ans au Québec ;

== > Compétences en communication (oral, écrit), soutien de projets (relation avec les clients, budget), recherche et analyse, rédaction (articles, infolettres, communiqués, rapports), accueil, évènementiel ;

== > Spécialisation dans les médias sociaux et les dernières technologies du web (Code HTML, Wordpress, Blogger, Google Analytics, Suite Adobe Design, Suite Microsoft Office, MailChimp) ;

== > Compétences artistiques : artiste peintre, professeur de piano, écrivaine-biographe ;

== > Connaissances linguistiques : français langue maternelle ; anglais courant ; espagnol courant ;

== > Grande aptitude à l’écoute et au conseil, la gestion des relations humaines et le réseautage ;

== > Enthousiasme, créativité, rigueur, polyvalence, respect des délais, travail en équipe et autonomie.





Mes compétences :

Tourisme

Médias sociaux

CRM analytique