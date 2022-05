Sonia GAMEROFF

Conseil en Développement Commercial

Une dynamique personnalisée au service de votre entreprise !



Consultante en développement commerciale plus précisément dans le contact direct

"Front Office".

La prospection téléphonique,la prise de rendez vous ainsi que la qualification de fichiers permettra d'augmenter le taux de transformation de vos ventes.



Un besoin particulier, n'hésitez pas à me contacter pour une mission ponctuelle et sur mesure





Mes compétences :

Achats