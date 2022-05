Très intéressée par les synergies professionnelles et sociales, j'ai une longue expérience dans différents secteurs de l'Ingénierie Informatique et notamment dans le domaine du Décisionnelle et des Statistiques.

et je souhaite,ici, échanger et rester en contact avec mes collaborateurs, clients et partenaires...



A bientôt



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Conseil

Prospection

Négociation

Stati