Sonia LE SAGER

Après 12 ans à Paris, me voici revenue depuis 2010 dans ma région d'origine : St-Malo.



Je suis graphiste freelance spécialisée dans la mise en valeur de l'image de marque des TPE-PME, commerçants, professions libérales, créateurs d'entreprise...

Je conseille, forme et accompagne les entrepreneurs dans la mise en place et la valorisation de leur image de marque.

Je créé et je réalise le graphisme pour les supports imprimés : carterie, flyers, dépliants, plaquettes, adhésif extérieur, devanture, véhicule... mais je réalise aussi des sites internet et des petites boutiques en ligne.

Vous pouvez découvrir mes offres sur : www.studio-kardamome.fr



À l'attention des particuliers, j'ai créé et je gère la boutique en ligne http://www.kardamome.fr et le blog qui l'accompagne.

Il s'agit d'une boutique d'édition de faire-part de naissance, d'adoption, pour tous les mariages, PACS, ... et autre évènements familiaux.

Le tout avec des modèles originaux sur papier 100% recyclé non chloré.

N'hésitez pas à venir jeter un oeil et à me donner votre avis. ;)



Je gère aussi depuis 2015 une boutique en ligne http://www.kaleido-breizh.fr/ où je vend mes créations graphique sur le thème de la Bretagne abordée de façon sensorielle. Ces créations sont déclinées sur des articles de petite papeterie : cahier, carnet, carte postale, affichette... Kaleïdo-Breizh est aussi en vente chez des commerçants. Je suis à la recherche de points de vente et de distributeurs éventuels. Ne pas hésiter à me contacter.



J'ai choisi de développer mon activité au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi : Coopaname, dont je fais partie depuis 2008.



Mes compétences :

Graphisme et communication

Direction artistique

Communication

Formation professionnelle

Adobe InDesign

Graphisme print

Adobe Illustrator

Conseil en communication

Adobe Photoshop

Wordpress

Graphisme web

Web design

PAO