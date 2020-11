Sophie ALAUX

18 ans d’expérience professionnelle dont 5 en tant que Contrôleur Interne sur les Activités de Marchés Financiers suivis de 13 années au sein de la Direction Finance & Stratégie en tant que Responsable de la Comptabilité Réglementation.



Mes conseils d'expertise et de Comptabilité s'étendent à l'échelle nationale au sein de 21 entités, en relation continue avec les services de Direction Comptable & Financière et les Services Internationaux des différentes Caisses Régionales.



Je pilote, structure et organise les projets de Fusion comptable de Banques Régionales jusqu'à la refonte complète des architectures comptables (conseils, aide à l’expression de besoin, formations, spécifications, développement, accompagnement, suivi de mise en production et maintenance du système).



J'assure depuis 2010 la responsabilité du service Comptabilité - Réglementation pour l'ensemble des Banques Populaires Régionales, avec prestations à l'échelle nationale, veille réglementaire et plan d'évolution, Formation, pilotage de projets comptables.

Mes compétences sont enrichies de 5 années de MOA Comptable, dans la conception des scénarii de projets.



Mes atouts : rigueur, capacité d’adaptation, travail en équipe, autonomie, sens du service client, compréhension des enjeux stratégiques, bonne maîtrise des données financières.