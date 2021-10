Sophie BROQUET

Je connais bien les enjeux stratégiques, de RSE, d'Inclusion et de Développement Durable, des Directions Générales et Internationales des entreprises, de la PME au Grand Groupe, pour avoir exercé à leurs côtés et avec leurs équipes terrain, dans des secteurs aussi variés que l'industrie métallurgique (automatismes de pesage-dosage), le médical (dispositifs-imagerie-biopharmacie) et l'éducation (formations supérieures initiales et continues d'une vingtaine d'écoles en France et à l'étranger).



De par ma maîtrise également de plusieurs langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, +italien autodidacte, chinois en cours dapprentissage), titulaire dun MBA de Chicago et d'un Executive MBA en transitions durables, jai pratiqué dans les fonctions support du commerce international, notamment dans ladministration des ventes sur une cinquantaine de pays, le montage budgétaire, la négociation fournisseurs, lorganisation événementielle pour des clients internationaux exigeants, la participation à des réunions stratégiques de Directions exécutives et d'Investisseurs, en particulier auprès du fondateur d'une start-up où j'ai analysé, synthétisé les besoins et mis en place toute la structure administrative, et d'une Présidence et Direction générale d'une multinationale aux besoins transverses multiples où j'ai pris en charge la gestion administrative et la coordination opérationnelle des projets liés à l'innovation, à la transition écologique et au handicap.



Facilitatrice du quotidien, c'est en tant que véritable bras droit, avec proactivité et une pratique de l'interculturel et des projets sociétaux et environnementaux, que je souhaite contribuer au développement dune entreprise internationale autour de ses enjeux de RSE et de Développement Durable.





Mes compétences :

RSE

Développement Durable

Handicap

Inclusion

ADV

Commerce

Négociation

Communication

Projets internationaux

Traductrice

Commerce international

Assistante / Attachée de direction

Coordination

Organisation

Administration des ventes

International

Interprète