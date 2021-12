Suivi et développement d'un portefeuille d'entreprises de 250 à 1000 salariés dans le domaine de l'assurance de personnes et l'épargne.



Mise en place de solutions sur mesure, standards ou conventionnelles, négociations auprès des dirigeants - DAF - RH ou CE, veille juridique et conseil. Présentation des comptes de résultats, redressement des contrats déficitaires ou encore réponses aux appels d'offres.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Assurance Vie

Conseil

Assurance